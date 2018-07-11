Сроки поставки С-400 в Турцию сдвинули на полгода

Турция получит от России зенитно-ракетные комплексы С-400 в конце 2019 года, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова передает Yenicag в среду, 11 июля. Ранее сообщалось, что поставки начнутся летом 2019-го.

По словам политика, сделка состоится, несмотря на то, что США и другие члены НАТО выступали против покупки Анкарой российских ЗРК, и это «не подлежит дальнейшему обсуждению».

Он отметил, что Турция принимает во внимание технические сложности, которые могут возникнуть в связи с покупкой вооружения, в частности несовместимостью С-400 с другими системами альянса, пишет "Лента.ру".

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость своей страны закупить российские С-400, несмотря на введение США новых санкций против России.

4 апреля сообщалось, что начало поставок С-400 «Триумф» в Турцию ускорится, сроки перенесли на июль 2019 года.

В марте глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара будет применять С-400 только для собственной защиты. Он также сообщал, что ЗРК нужны Турции в срочном порядке из-за отсутствия у страны системы противовоздушной обороны.

В сентябре 2017 года стало известно, что Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит.