Из Оккервиля откачивают бетон

Молочные разводы появились в реке Оккервиль в Невском районе Петербурга с утра 11 июля. В канаву неподалёку слили белую смесь, которая проникла в водоём.

Как рассказали в пресс-службе департамента Росприроднадзора по СЗФО, недалеко от Оккервиля идут работы по строительству водовода. Их производит СМЭУ «Заневка». Молочные разводы в Оккервиле оставил бетонит. Его используют при ведении водовода под землёй.

«Предприятием нарушена технология проведения работ, что и стало причиной загрязнения реки и канавы», — заключили в Росприроднадзоре.

Компанию обязали ликвидировать загрязнение. По данным ведомства, работы по откачке вещества проводятся сегодня.

С утра в Петербурге чистили ещё одну реку. Масляная плёнка заволокла поверхность Невы у моста Александра Невского.