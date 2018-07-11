Трамп встретился с Меркель после упреков, брошенных в её адрес. Оба встречей довольны

Президент США Дональд Трамп встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Брюсселе 11 июля. Встреча произошла через несколько часов после того, как Трамп раскритиковал политику Германии, сообщает Reuters.

«У нас была отличная встреча. Мы обсуждали военные расходы ... говорили о торговле. У нас очень хорошие отношения с канцлером, у нас потрясающие отношения с Германией», — высказался Трамп.

Лидер США также отметил, что всерьез беспокоится по поводу нового российского газопровода «Северный поток-2».

Меркель после встречи сообщила журналистам, что они обсуждали миграционный вопрос и торговлю. Также канцлер выразила надежду на дальнейший обмен мнениями.

Напомним, Трамп обрушился с критикой на Германию перед открытием саммита НАТО в Брюсселе. Он заявил, что не понимает, почему ФРГ тратит миллиарды на газ из России, а для НАТО жалеет. Ответ Меркель не заставил себя долго ждать – политик не стала пространно объяснять свои действия, но уверила, что ФРГ не является заложником России.