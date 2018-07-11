Минкульту передали картину Саврасова, которую гражданин Китая пытался вывезти из Петербурга

Картину пейзажиста Алексея Саврасова «Зимний пейзаж» и альбом с эскизами Ольги Лагода-Шишкиной, которые гражданин Китая пытался вывезти через аэропорт Пулково за пределы страны, возвращены государству. Как сообщает 11 июля управление ФССП по Петербургу, конфискованные произведения искусства были переданы Министерству культуры РФ от Русского музея.

Напомним, 66-летнего китайца Чао Сюя задержали в петербургском аэропорту в марте прошлого года. В его чемодане лежал холст, который, как позже выяснили эксперты, принадлежит кисти Саврасова. Соответствующих документов на вывоз картин у китайца не было. Общую стоимость произведений искусства оценили в 1,4 млн рубля.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда культурных ценностей». В декабре прошлого года Московский городской суд признал Чао Сюя виновным — он получил 2,5 года условно.

Свою вину гражданин Китая признал, объяснил свои незаконные действия торопливостью возможного покупателя. Все формальности он намеревался соблюсти после показа картин и возвращения в Россию.