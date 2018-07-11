Москалькова раскрыла смысл пенсионной реформы. Это не повышение возраста, а повышениие пенсий

Повышение пенсионного возраста необходимо для усиления социальных гарантий. Такую точку зрения на непопулярную реформу высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека 11 июля. Об этом сообщает «Газета.ру».

«Законопроект, который внесен в Государственную Думу, – это не реформа, это законопроект, касающийся фактически одного закона и одной группы общественных отношений. Во-вторых, этот законопроект не о повышении возраста, а о повышении пенсий, таков замысел был», — сказала Москалькова.

По словам омбудсмена, инициатива с изменением пенсионного законодательства должна рассматриваться с точки зрения поставленных президентом Путиным задач по повышению уровня жизни людей пожилого возраста. Москалькова считает, что законопроект необходимо дополнить нормативной базой, которая усилит социальные гарантии при поиске работы для старшего поколения.

Ранее стало известно, что в Госдуме размышляют о смягчении пенсионной реформы. Готовятся поправки о выходе женщин на пенсию в 60 лет, а не в 63 года, как предлагается сейчас.