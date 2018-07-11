"Зенит" впервые встретится с "Интером"

"Зенит" проведет контрольный матч с "Интером" 21 июля, информирует официальный сайт петербургского клуба 11 июля.

Встреча пройдет в Пизе, на стадионе имени Ромео Анконетани, и начнется в 21:15 мск.

«Зенит» сыграет с «Интером» впервые в истории. Ранее сине-бело-голубые провели 10 матчей против итальянских команд в еврокубках; на счету петербуржцев 3 победы и две ничьи, пять игр завершились поражениями.

В прямом эфире игру покажет «Зенит-ТВ».

Перед товарищеским матчем с «Интером» петербуржцы сыграют с «Грассхоппером» (11 июля, трансляция встречи идет в данные минуты на сайте клуба) и «Дженоа» (17 июля).

«Интер» — 18-кратный чемпион Серии А, семикратный обладатель Кубка Италии, пятикратный победитель Суперкубка страны, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов УЕФА, трёхкратный обладатель Кубка УЕФА и Межконтинентального Кубка. В прошлом сезоне под руководством Лучано Спаллетти они заняли четвёртое место в Серии А.