«Дальпитерстрой» вложил 11 млн рублей в ремонт городских дорог в Парголово

фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

В начале июля строительная компания «Дальпитерстрой» силами подрядчика ООО «Фараон» провела капитальный ремонт дорог в микрорайоне Парголово. В порядок приведены несколько участков по Тихоокеанской улице и продолжение Михайловской дороги до улицы Первого мая.

Ежедневно здесь курсируют городские автобусы и коммерческие маршрутки. Жители Парголово неоднократно обращались к властям и представителям бизнеса с просьбой отремонтировать проблемные участки. На помощь жителям пришел главный застройщик микрорайона – СК «Дальпитерстрой».

Общая площадь отремонтированных дорог – 10600 кв.м. Стоимость работ – порядка 11 млн рублей.

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