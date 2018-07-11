В Финляндии зафиксирована рекордная жара

Впервые за последние три года столбик термометра в Финляндии преодолел отметку в +30 градусов Цельсия, сообщает Метеорологический институт Финляндии.

Интересно, что рекорд был установлен в одном из самых северных муниципалитетов страны – Соданкюля. В последние дни именно Лапландия является самым тёплым регионом Суоми.

Juuri äsken ylittyi 30 astetta Sodankylässä. Viimeksi 30 astetta on ylittynyt vuonna 2015 Kouvolassa (31.4 astetta 3.7.2015). Lappi on ollut viime päivinä Suomen lämpimin paikka. #helle #lämpöennätys #kesä2018 pic.twitter.com/VRoWS4n8Ik — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) 11 июля 2018 г.

Предыдущий рекорд – плюс 31,4 градуса – был установлен в Куопио 3 июля 2015 года.

Напомним, что, согласно прогнозу Метеорологического института Финляндии, жара будет держаться в Суоми и в Петербурге в течение недели.