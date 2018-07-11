В шведских креветках ученые нашли следы химического оружия

В креветках, выловленных у берегов Западной Швеции, нашли следы боевых химических веществ. Об этом 11 июля заявило Шведское национальное агентство по водным ресурсам после публикации исследования, проведенного в районе затопленного оружия.

Креветок ловили в районе острова Мосешер в Скагерраке, где после войны шведские союзники затопили 28 судов с боеприпасами и химоружием на борту. Замеры показали низкое содержание ядовитого вещества дифенилхлорарсин (diphenylchlorarsine) в морепродуктах. В 2017 году его находили в камбале и норвежских омарах.

"Речь идет об очень низкой концентрации, которая не считается опасной для потребителей. Но это такие вещества, которые не должны находиться в морской среде", — прокомментировал результаты анализа эксперт шведского агентства Фредрик Линдгрен. Находка, по его словам, вызывает беспокойство, так как в районе ведется активное промышленное рыболовство, хотя он обозначен как неподходящий для ловли рыбы.

Специалисты не исключают, что химическое вещество выделяется из ржавеющих бомб, поэтому рекомендуют запретить в этом районе рыбную ловлю. Но проблема в том, что в Скагерраке рыбачат не только шведские суда. Ученые хотят продолжить исследования, так как полагают, что дифенилхлорарсин может быть и в балтийской рыбе.