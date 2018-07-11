Строительство трассы «Таврида» остановила огромная пещера

В процессе строительства трассы «Таврида» в Крыму рабочие наткнулись на карстовую пещеру. Из-за внезапной находки прокладку дороги пришлось остановить. Об этом в "Фейсбуке" рассказал глава полуострова Сергей Аксенов 11 июля.

По его словам, найденная пещера является самой большой в предгорном Крыму. Сейчас спелеологи Российского географического общества исследуют уникальный объект.

«Работы на этом участке приостановлены до тех пор, пока исследования не завершатся, потому что, по мнению специалистов, может существовать угроза провала дорожного полотна. По результатам будем принимать решение, как действовать дальше, здесь возможны варианты», — написал Аксенов.

В конце прошлого года на месте трассы «Таврида» нашли захоронение десятков обезглавленных тел. Археологи предполагают, что головы обезглавленных пленников, не найденные при раскопках, в древности были насажены на колья и выставлены на всеобщее обозрение или сложены в пирамиды.

«Таврида» пройдет по маршруту Керчь – Севастополь, её строительство началось 12 мая 2017 года. Работы на магистрали планируется завершить к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час.