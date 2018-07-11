Освещать встречу Трампа и Путина в Хельсинки приедут 1400 журналистов из 60 стран

К саммиту президентов России и США, который пройдёт в Хельсинки 16 июля, проявили интерес 1436 журналистов из 61 страны, сообщает Yle со ссылкой на МИД Финляндии.

Приём заявок на аккредитацию закончился в полдень 11 июля. По данным внешнеполитического ведомства, помимо представителей медиа из Европы, России и США рассказать о первых полноформатных переговорах Путина и Трампа с места события хотят также журналисты из Венесуэлы, Алжира, Тайваня и Филиппин.

Пресс-центр разместится во Дворце Финляндии (Finlandia Talo). Крупные мировые СМИ уже зарезервировали себе площадки для трансляций в видовых местах в центре города. Так, по информации Yle, американский телеканал ABC News, чья утренняя передача является самой популярной в Америке, будет рассказывать о саммите с борта исторического судна «Николай II» (его строительство одобрил сам российский император. – Прим. ред.), пришвартованного рядом с Торговой площадью, напротив резиденции президента. Телекомпании CNN и Fox будут вести трансляцию с террасы открытого бассейна, тоже недалеко от резиденции.

Напомним, что в связи с саммитом ужесточаются меры безопасности: Финляндия временно восстановит пограничный контроль на своих границах внутри Шенгенской зоны, над городом и вблизи аэропорта Хельсинки-Вантаа на три дня запретят беспилотники, в аэропорту с 15 по 18 июля закроют смотровую площадку и ограничат возможности съёмки.