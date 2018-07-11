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11.07.2018 15:32
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Микроклимат в квартире: как правильно установить кондиционер

Установить кондиционер в квартире — не дело двух минут, даже если речь не о центре Петербурга, и его не надо согласовывать с комитетом по градостроительству и архитектуре. Ошибки в монтаже оборудования могут привести к тому, что вскоре оно просто сломается. Поэтому в правилах установки лучше разобраться заранее

Микроклимат в квартире: как правильно установить кондиционер

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Если ваш дом — не исторический памятник, то скорее всего, все разъяснения и ответы вам дадут в управляющей компании. В Петербурге действует постановление правительства «Об утверждении правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений», которое запрещает устанавливать блоки кондиционеров над пешеходным дорожками, в оконных или дверных проемах, если под ними нет ограждения, а также на фасаде здания, если на стенах есть декоративное оформление. Такое оформление есть у большинства домов, поэтому поставить внешний блок кондиционера на фасад вряд ли получится. Все остальные запреты касаются только исторических домов, но и перечисленные случаи могут озадачить.

На самом деле, мест для установки кондиционера в многоквартирном доме достаточно. Например, это может быть кровля здания, если она плоская. Для этого не обязательно жить на последнем этаже: специалисты сейчас предлагают услуги по монтажу коммуникаций даже через 5-6 этажей. Можно установить внешний блок сплит-системы и на балконе. Важно также, чтобы оборудование не выступало за пределы крыши или за ограждение балкона.

Еще один вариант, о котором рассказывают специалисты компании «Терминал-ресурс», застройщика жилого комплекса "Образцовый квартал 4" — размещение наружного блока в подвале. Это обеспечит сохранность кондиционера: на него не будут попадать дождь, снег и град. А кроме того, его будет проще чинить.

Вопрос установки внутреннего блока тоже не так прост, как кажется. Большинство кондиционеров выполнены в стиле хай-тек, который сочетается далеко не с каждым интерьером. Квартиры в «Образцовом квартале 4» продаются уже подготовленными под чистовую отделку, с готовыми коммуникациями и остеклением. Но весь интерьер покупатели могут разработать самостоятельно, с нуля. О том, как выбрать и разместить кондиционер, тоже лучше подумать заранее, а при желании посоветоваться с дизайнером. Можно просто подобрать цвет так, чтоб устройство либо было незаметным на фоне обоев или штукатурки, либо сочеталось со шторами и другим комнатным текстилем. Или же поместить его в специальный короб из гипсокартона, или закрыть декоративной настенной полкой. Главное, чтобы при этом оставалось место для циркуляции воздуха, то есть, короб должен быть не полностью закрытым. А еще внутренний блок нужно устанавливать строго вертикально, иначе жидкость из него может вылиться в комнату. То же касается и наружной части, если расположить ее под углом, в лучшем случае устройство будет работать очень шумно, а в худшем — сломается.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Кроме этого есть и технические требования. Например, не стоит устанавливать кондиционер над высокими шкафами или в нишах, они будут ограничивать поток воздуха. Расстояние до потолка и ближайших стен должно быть не меньше 10 сантиметров. А если закрепить его рядом с обогревателем, то датчик устройства будет постоянно фиксировать высокую температуру, и пытаться охладить помещение. Также не стоит ставить кондиционер прямо напротив рабочего стола, дивана, или любого места, где вы будете долго находиться: это все равно что постоянно сидеть под сквозняком.

Весь смысл установки кондиционера в том, чтобы обитателям квартиры было комфортно. В ЖК «Образцовый квартал 4» для этого сделано многое. Отопление квартир устроено по системе «теплый водяной пол», регулировать температуру можно отдельно для каждой комнаты. В каждой квартире есть балкон или лоджия, а в некоторых — французский балкон, то есть стеклянная дверь с металлическим ограждением. Но в любом петербургском доме часто бывает душно, особенно зимой, когда отопление сушит воздух, а открывать окна слишком холодно. Поэтому кондиционер никогда не помешает, главное — правильно его установить.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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