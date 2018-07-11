Болельщики сборной Хорватии красиво выразили благодарность России, но не сказали - за что

Яркую акцию провели болельщики сборной Хорватии по футболу в Москве 11 июля. Как передают очевидцы, на Триумфальной площади в Москве хорваты развернули красно-белый клетчатый флаг с надписью на русском языке «Спасибо, Россия». Расправив полотно, они принялись скандировать: «Россия! Россия!»

#спасибороссия Публикация от Kapitsyn Ilia (@krol_fox) 11 Июл 2018 в 4:18 PDT

За что именно благодарили хорваты – неизвестно. Можно лишь предположить, что им очень понравилось в России, как, например, англичанам. А может быть, они благодарны, что могут сыграть в полуфинале чемпионата мира по футболу, куда они вышли, победив как раз российскую команду.

Публикация от Елена Солодюк (@elena.isolo) 11 Июл 2018 в 4:18 PDT

Тем не менее не все хорваты разделяют теплые чувства к России. Ранее футболист Домагой Вида и экс-футболист Огнен Вукоевич сборной Хорватии отметили победу над россиянами в четвертьфинале ЧМ-2018 словами «Слава Украине!». За это Виде было вынесено предупреждение, а Вукоевич был лишен аккредитации (он входил в официальную делегацию сборной) и оштрафован на 15 тыс. швейцарских франков.