Меркель: Германия - не заложник России

Канцлер Германии опровергла слова американского президента о том, что ее страна не может проводить самостоятельную политику из-за сильного влияния российской стороны.

"Я сама пережила период, когда часть Германии контролировалась Советским Союзом. Я очень рада, что сегодня мы едины в свободной Германии. Поэтому мы можем заявить, что проводим самостоятельную политику и принимаем самостоятельные решения. И это прекрасно, особенно для людей на востоке Германии", – цитирует Ангелу Маркель агентство Reuters 11 июля.

Прибыв на саммит НАТО в Брюссель, канцлер также опровергла слова Трампа о малом вкладе Германии в работу Североатлантического альянса. "Германия является вторым по величине поставщиком войск, большая часть нашего военного потенциала предлагается НАТО", – заметила Меркель, напомнив, что немцы защищают, среди прочего, и интересы США.

Напомним, что ранее Дональд Трамп упрекнул канцлера ФРГ в недостаточных расходах на оборонный блок и излишних тратах на газ из России, обвинив немцев в зависимости от российских энергоносителей.