Медики педиатрического университета Петербурга спасли дочь президента FIFA Джанни Инфантино

Семилетнюю дочь президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, приехавшую на днях вместе с матерью в Петербург, срочно госпитализировали в Детскую клиническую больницу педиатрического университета с резкими болями и подозрением на аппендицит. 8 июля операция прошла успешно, президент FIFA поблагодарил врачей.

Джанни Инфантино Фото: Ксения Потеева

По данным «Фонтанки», на прошлой неделе в Петербург вместе с дочерью приехала супруга президента FIFA Джанни Инфантино. Ребенок пожаловался на резкие боли в животе, в результате чего девочку срочно госпитализировали в Детскую клиническую больницу Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

По информации нашего издания, 8 июля врачи провели ей сложную операцию на аппендиците. Понятно, что руководство клиники и университета понимало политическую ответственность, что неожиданно свалилась на них. Ясно, что на лечение девочки были брошены лучшие силы и сегодня ее здоровью ничего не угрожает.

Сам же Джанни Инфантино 7 июля находился в Сочи на матче Россия – Хорватия, который, как известно, закончился поздно вечером, после чего срочно вылетел в Петербург. 10 июля Инфантино смотрел матч Франция – Бельгия в ложе с президентом Франции Макроном, и настроение у него было отличное. Кстати, вспомним, что у него четыре дочери, а в Петербурге находится как раз младшая.

Также «Фонтанке» известно, что президент FIFA приезжал в клинику и благодарил петербургских врачей.