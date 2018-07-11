Работники завода «Фиат» объявили забастовку из-за покупки «Ювентусом» Роналду за 105 млн евро

К акциям протеста среди итальянских рабочих автомобильного завода «Фиат» привела покупка футбольным клубом «Ювентус» нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Простые итальянцы оказались недовольны тем, что клуб, владельцем которого является семья Аньелли, которая также управляет и автозаводом, потратили на это 105 миллионов евро.

«Неприемлемо, что работники завода приносят экономические жертвы, тогда как компания тратит миллионы евро на игрока. Они говорят семьям, чтобы те затянули пояса посильнее, а сами вкладывают столько денег в игрока. Думаете, это правильно? Нормально ли, когда один человек зарабатывает миллионы, а тысячи семей уже к середине месяца не имеют денег? Мы все работаем не меньше владельцев. Работники «Фиат» приносят целое состояние им. А в качестве компенсации – страдания. «Фиат» должен инвестировать в другие сферы, в прогресс, который обеспечит доходами тысячи семей, а не в благополучие одного человека. Это должно быть целью», – цитирует заявление профсоюза работников «Фиат» сайт Football Italia.

В связи с этим профсоюз объявил о забастовке на заводе, которая продлится с 22.00 15 июля по 18.00 17 июля.

Напомним, что ещё в конце прошлого года стало известно о том, что форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду летом собирается уйти из команды. Португалец попросил руководство клуба продать его не более чем за 100 млн евро, писала пресса. Как сообщало издание Daily Record, футболист тогда уведомил «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», которые заинтересованы в его покупке, что готов перейти в другой клуб. Причина — конфликт с президентом «Реала» Флорентино Пересом. В итоге купить его смог итальянский клуб. 5 июля издание AS сообщило, что Роналду согласился на предложение «Ювентуса». Португальцу был предложен оклад в 30 миллионов евро в год.