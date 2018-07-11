МИД России получил ноту Эстонии о возможном нарушении границы российским самолетом

Эстонские власти считают, что самолет из России на минуту залетел на эстонскую территорию.

Посол России в Эстонии Александр Петров передал во внешнеполитическое ведомство документ от эстонских властей, заявивших об якобы имевшем место нарушении воздушного пространства республики 10 июня.

Как сообщает ТАСС, Эстония считает, что самолет углубился на ее территорию на треть морской мили в районе Вайндлоо и находился там около минуты. Посол отметил, что в отличие от прошлого раза, когда эстонцы посчитали воздушное судно, нарушившее воздушное пространство, военным, в этой ноте ничего не сказано о том, принадлежит ли судно МВД.