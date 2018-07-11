Спрятавшихся в багажнике автобуса Петербург - Таллин марокканцев депортируют из России

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга 11 июля наказал двух марокканцев, которые тайно хотели пробраться из России в Европу.

Как сообщает пресс-служба суда, Юссеф Буди прилетел в Москву по туристической визе в октябре 2017 года, да так и остался в России. Виза кончилась, а денег на дорогу домой у него не было. Но чемпионат мира по футболу, казалось бы, стал поворотным моментом – в Петербурге свёл его с соотечественником Низаром Эльмахдауи, который приехал на матч Марокко – Иран. Вместе они решили искать счастья в странах Евросоюза. Так новоиспечённые друзья оказались на автовокзале, где забрались в закрытую часть кузова автобуса Санкт-Петербург – Таллин.

Однако правоохранительные органы задержали нарушителей. Суд оштрафовал марокканцев на 5000 рублей и приговорил их к депортации.