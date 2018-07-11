В Петербурге коммунальщица вместо металлопластиковой трубы купила граммофон. На деньги ЖКС

Возникшую потребность в прослушивании пластинок петербурженка пыталась удовлетворить за счёт коммунальных платежей. На деньги предприятия работница ЖКС приобрела граммофон. Музыкальную слабость с помощью подложного чека замаскировала под покупку металлопластиковой трубы. О тонкостях финансовых схем ей пришлось рассказать в суде.

Как сообщили 11 июля в пресс-службе прокуратуры Петербурга, начальницу отдела снабжения «ЖКС №1 Центрального района» Татьяну Федорову признали виновной в мошенничестве.

По версии следствия, Фёдорова представила в бухгалтерию предприятия чек и накладную на покупку металлопластиковой трубы стоимостью 40 тысяч рублей. Когда товар не поступил в коммунальную службу, выяснилось, что документы являются подложными. Их оформил ничего не подозревающий сотрудник одного из специализированных магазинов. Реальная же покупка оказалась далека от прозы коммунальных будней. На эти деньги Фёдорова приобрела граммофон.

Женщина признала вину. 5 июля Дзержинский суд Петербурга приговорил её к шести месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.