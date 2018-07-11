Англичане требуют объявить понедельник выходным днем, если их сборная победит на мундиале

Британских болельщиков беспокоит возможность победы сборной Англии на чемпионате мира по футболу в России, ведь на следующий день после этого будет понедельник, а значит, нужно выходить на работу.

Работать же с учетом такого события нормально у них не получится, здраво рассудили англичане и в связи с этим организовали онлайн-петицию на официальном сайте парламента Великобритании с просьбой учредить в случае успеха в понедельник, 16 июля, государственный выходной день.

Для того чтобы парламент рассмотрел петицию, нужно было собрать минимум 100 тысяч подписей. На текущей момент под документом подписались уже больше 215 тысяч британцев.

«Если "Три льва" (сборная) станет победителем, то в стране необходимо объявить предстоящий понедельник выходным днем, так как следующий (после финала) день будет неподходящим для работы», – говорится в петиции.

Однако может так произойти, что все переживания простых англичан были напрасны. «Трем львам» еще только предстоит побороться за выход в финал. Полуфинал против сборной Хорватии состоится сегодня, 11 июля, в Москве.