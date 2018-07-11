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Происшествия
11.07.2018 14:50
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Уголовный розыск выносит на Загородном колл-центр по продаже пенсионерам БАДов

В Петербурге проходят около десяти обысков по очередному делу в связи с мошенничеством при распространении БАДов. «Фонтанка» узнала, от какого медицинского учреждения представлялись диспетчеры, продавая пожилым людям биологическую добавку по цене от 100 до 500 тысяч рублей. Также нашим журналистам стало понятно, что в следствии главного управления МВД сначала собрали более 20 уголовных дел, а с утра 11 июля собирают десятки подозреваемых. Судя по предыдущим аналогичным реализациям, впоследствии все они могут дорасти до преступного сообщества.

Как стало известно «Фонтанке», с утра 11 июля оперативники «мошеннического» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД, следователи Главного следственного управления ГУ МВД и СОБР Росгвардии начали проведение более десяти обысков в частных квартирах, а также пришли в замаскированный под офис коммерческой компании колл-центр в доме 12 по Загородному проспекту. По данным «Фонтанки», так проходит реализация по новой группе, которой сегодня вменяется мошенничество в особо крупном размере при продаже БАДов, которые, как известно, не являются лекарствами.

По информации нашего издания, только за 2018 год в разных районах Петербурга было возбуждено более 20 уголовных дел после того, как в полицию обратились родственники пожилых людей с заявлениями, что их близким позвонили и продали за фантастические деньги биологические добавки. Недавно все эти дела были объединены в одно и приняты к производству в главном следственном управлении ГУ МВД. Параллельно оперативники Управления уголовного розыска устанавливали новых организаторов, исполнителей старой схемы. 

Напомним, облавы на дельцов, что продают пустышки под видом дорогостоящих лекарств, силовики Петербурга устраивают регулярно. Так, самая масштабная реализация этого года началась в феврале. Задержаны были с полсотни человек, которые выдавали себя за врачей. По версии следствия, чудо-таблетками торговали несколько лет, масштаб достиг преступного сообщества. Годом ранее раскрыли менее серьезную группу: торговцев биологически активными добавками в камеры отправляли двумя партиями по десять человек. До этого корпорацию аферистов ликвидировали и в 2016 году. Тогда обирали пенсионеров не меньше 30 человек. Впервые же с обысками к распространителям БАДов пришли в августе 2015-го. Всем к мошенничеству добавляли преступное сообщество. В ближайшее время два таких уголовных дела передается в суд. 

По данным «Фонтанки», в данное время в кабинеты ГСУ на Лиговский,145, полицейские доставляют задержанных. Им собираются вменять те роли, что они играли, выдавая себя за медиков Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии, расположенного на 2-й Советской улице. Как и при прошлых реализациях, при обыске в офисе на Загородном обнаружены памятки со специальной терминологией, где указано, как разговаривать с пенсионерами. Как и прежде, телефоны пожилых петербуржцев подозреваемые брали из старых баз, приобретенных на «Юноне». Далее схема действовала также по знакомому всем алгоритму – после телефонного «диагноза» о том, что у абонента опасное заболевание крови, в квартиру приезжал курьер и за упаковки БАДов забирал от 100 до 500 тысяч рублей. Причем, если деньги находились на банковской карточке, то курьер умудрялся дойти с потерпевшим и до банкомата. 

«Фонтанке» стало известно, что организатором следствие называет 52-летнего уроженца Азербайджана Садыгова, а среди его помощников также установлены еще две дамы из Азербайджана. 

По предварительной информации, к вечеру несколько доставленных будут задержаны, после следствие выйдет с ходатайством об их аресте. 

Заодно можно заметить, что если проанализировать предыдущие дела по БАДам, то у сегодняшних подозреваемых перспектива стать преступным сообществом – прозрачна.

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