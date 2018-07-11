В Финляндии осудили шестерых за подделку картин на 1,3 млн евро

Уездный суд Пирканмаа 11 июля вынес приговор в отношении мошенников, продавших 115 поддельных картин на общую сумму более 1,3 млн евро, сообщает Iltalehti. Это часть самого крупного дела о подделке произведений искусства за всю историю Финляндии.

Обвинению помогли показания художника, который и писал полотна, которые потом выдавали за работы известных живописцев. Среди них были, в частности, известные финские мастера Хелена Шерфбек, Алекси Галлен-Каллела и Ээро Ярнефельт. Самая дорогая из них — копия с подписью Галлен-Каллелы Imatrankoski. Художник рассказал, что по заказу он написал более 80 полотен. Он был осуждён условно ещё в январе 2017 года.

Четверо участников преступной схемы за подделку, мошенничество и отмывание денег получили от 2 лет и 3 месяцев до 5 лет тюрьмы, ещё двое — условные сроки: полтора года и 10 месяцев. Кроме того, они обязаны выплатить компенсацию пострадавшим на общую сумму более чем 1,2 млн евро. Седьмой обвиняемый был оправдан.

Всего в ходе масштабного дела, расследование которого началось ещё в 2007 году, в Национальную галерею на экспертизу было направлено более 200 полотен. В Хельсинки суд рассматривает другую часть дела, приговор будет вынесен позже.