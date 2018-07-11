Неву очистили от масляных разводов. Нефтяное пятно смыло в воду с дороги

Поверхность Невы у моста Александра Невского освободили от масляных радужных пятен днём 11 июля.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по природопользованию Смольного, по воде растеклась тонкая нефтяная плёнка. Специалисты «Пиларна» обработали её активной пеной. По предварительной информации, вещество попало в воду с проезжей части. Сейчас все работы завершены.

Поток «нефти без конца и края» горожане заметили на Неве с утра.