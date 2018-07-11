За упорство в невыплате зарплат 145 рабочим на Васильевском задержан гендиректор «СМУ-303»

Следственный комитет Петербурга вызвал и задержал основного владельца и генерального директора строительной компании «СМУ-303». Ему вменили редкий состав – злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, к которому еще прибавят статью по невыплате зарплаты. «Фонтанка» узнала, что с начала этого года подозреваемого уговаривали и в прокуратуре, и в Смольном, но он решил направлять средства на погашение банковского кредита и расчета с поставщиками.

По информации «Фонтанки», утром 11 июля следователь Следственного комитета по Василеостровскому району вызвал на очередной допрос генерального директора и владельца строительной компании ЗАО «СМУ-303», Виктора Мусихина. Когда же бизнесмен явился к сотруднику, его ознакомили с постановлением о задержании на двое суток. По данным нашего издания, уголовное дело в отношении него по части второй статьи 201 УК – «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия», возбуждено на днях. Оно касается длительной задолженности в 29,6 миллиона рублей 145 рабочим «СМУ-303». Также «Фонтанке» известно, что в конце февраля этого года в Следственном комитете по Василеостровскому району было возбуждено еще одно уголовное дело по той же истории, но по третьей части статьи 145.1 УК – «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, повлекшая тяжкие последствия».

Заметим, что о проблемах в ЗАО «СМУ-303» «Фонтанка» сообщала в конце июля прошлого года. Тогда в отношении этой фирмы был подан первый иск о банкротстве.

Для справки: «СМУ-303» занимается строительством инженерных сетей, выручка по итогам 2016 года превысила 5 млрд рублей, чистая прибыль составила 53 млн. В 2014 году компания выиграла пять аукционов на реконструкцию теплосетей, в том числе – на Парашютной улице за 131 и 146 млн рублей соответственно, а также на улице Оптиков – за 200 млн рублей и улице Ворошилова – за 148 млн.

Кроме того, «СМУ-303» являлось генподрядчиком первой очереди строительства Индустриального парка в Марьино, где должны были собираться «Ё-мобили», строило коллектор под Адмиралтейской набережной для Водоканала и финансировало установку памятника адмиралу Нахимову на Васильевском острове. В апреле 2014 года компания выиграла у «Метростроя» конкурс на вынос сетей на Фрунзенском радиусе с начальной ценой 421 млн рублей. После расторжения контракта новый конкурс долго не объявляли.

Как стало известно «Фонтанке», первые заявления о невыплате зарплат поступили в прокуратуру и Следственный комитет Василеостровского района в мае 2017 года. К концу 2017 года задолженность ЗАО «СМУ-303» возросла до 20 миллионов, а к началу 2018 года – почти до 30 миллионов. Как результат и было возбуждено уголовное дело по невыплате зарплаты.

Понятно, что на тот момент целью надзорных органов было желание склонить бизнесмена к выполнению своих обязательств перед наемными работниками, после чего в таких случаях дела прекращаются за деятельным раскаянием и изменением ситуации. Ввиду этого, с 52-летним Виктором Мусихиным с начала этого года велись систематические беседы, как в районном Следственном комитете, так и на совещаниях в Смольном в присутствии представителей прокуратуры города. По данным «Фонтанки», он постоянно обещал закрыть вопрос с зарплатой, но по факту у него все время появлялись обстоятельства непреодолимой силы.

Судя по всему, последней каплей терпения стало его заявление, где он пояснил, кто и что ему мешает реализовать требования рабочих. Так, он указал, что это станет возможным, если известная строительная компания «Пилон» и ТГК-1 рассчитаются с ним за проделанную работу. Однако после вызова представителей этих компаний выяснилось, что Виктор Мусихин давно переуступил «Пилону» свои требования в пользу банка «Северный морской путь», где у него заложены активы, а ТГК-1 по той же схеме уже оплатила деньги его поставщику.

После чего 10 июля и было возбуждено уголовное дело по статье 201 УК. Около 13 часов 11 июля Виктор Мусихин был задержан на двое суток. По данным «Фонтанки», следствие собирается выходить в суд с ходатайством об аресте.

Как предсказали нам в Следственном комитете Петербурга, «теперь бизнесмен начнет винить наших коллег, что мы разрушаем его бизнес, не распространяясь о том, сколько месяцев его чуть ли не уговаривали».