В Британии допросили выжившего при отравлении в Эймсбери

Британская полиция 11 июля провела короткий допрос отравившегося "Новичком" Чарльза Роули.

Сотрудники лондонской полиции провели первый допрос 45-летнего Роули и собираются подробнее опросить мужчину об отравлении в Эймсбери в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на британский Скотленд-Ярд.

Допрос прошел прямо в районной больнице после того, как врачи разрешили поговорить с пострадавшим. В этот раз следствие интересовало, где находился контейнер с опасным веществом, который мужчина взял в руки.

Напомним, что 30 июня в городе Эймсбери, который находится рядом с Солсбери, Чарльза Роули и его спутницу доставили в больницу https://www.fontanka.ru/2018/07/04/008 в тяжелом состоянии после отравления нервно-паралитическим веществом. Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу позже заявил, что двое пострадавших в Эймсбери подверглись воздействию «Новичка». Женщина скончалась https://www.fontanka.ru/2018/07/09/001, а Роули лишь недавно пришел в сознание. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил https://m.fontanka.ru/2018/07/09/105/ Россию в гибели британки.