В Ломоносове горела маршрутка. Водитель справился с нештатной ситуацией сам

Маршрутка загорелась на ходу в Петродворцовом районе Петербурга днем 11 июля.

Очевидцы запечатлели полыхающий микроавтобус 343-го маршрута на улице Победы в Ломоносове в два часа дня. Судя по появившимся в Сети снимкам, водитель пытался сам потушить Volkswagen при помощи огнетушителя. По всей видимости, ему удалось справиться с огнем, так как в ГУ МЧС нам сообщили, что пожарных на это возгорание не вызывали.

Маршрут №343К (станция метро «Проспект Ветеранов» – Ломоносов) обслуживает ООО «Оникс». По предварительным данным, никто не пострадал.