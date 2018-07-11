Аппаратчика штаба Путина в Петербурге перекинули из Колпино в Кронштадт

В администрации Кронштадтского района Петербурга – новый заместитель главы. Им стал Сергей Шульга, до этого месяц отвечавший на той же позиции за молодежь в Колпино.

Информацию о своем назначении Шульга подтвердил корреспонденту «Фонтанки» 11 июля. Он отметил, что будет отвечать за работу общего, жилищного отделов, за благоустройство и информатизацию района. Объяснить, с чем связан его переход, Шульга не смог, посоветовав спросить у своего начальства.

Отметим, что до этого из аппарата вице-губернатора Константина Серова Шульга перешел на должность замглавы Колпинского района. За молодежь в администрации он отвечал в течение месяца.

В ходе весенней президентской кампании Сергей Шульга возглавлял аппарат штаба Владимира Путина в Петербурге. Также в его послужном списке – работа заместителем главы администрации Токсово. Начинал политическую карьеру Шульга, будучи водителем однокашника Путина и братьев Ротенбергов по секции самбо и дзюдо Василия Шестакова.