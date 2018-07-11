Финляндию и Петербург ждёт неделя жары

Ближайшую неделю в Финляндии и Петербурге погода будет не хуже, чем, например, в Барселоне, утверждают финские синоптики.

Уже сейчас кое-где на севере Суоми столбик термометра показывает +28, и, по словам синоптиков, это не предел — 12 июля на родине Санта-Клауса, возможно, будет +30. Кратковременные дожди возможны на юго-западе и в центральной части страны в четверг и пятницу. По прогнозу метеорологов, c большой вероятностью температура превысит +30 градусов в этот уик-энд или на следующей неделе, передаёт Yle. Тепловой рекорд этого года (+29,6 градуса) был зафиксирован в Коуволе 15 мая.

Прогноз Метеорологического института Финляндии по Петербургу тоже выглядит по-настоящему летним. В привыкшем к дождям городе будет солнечно и жарко всю ближайшую неделю: пик в +28 градусов придётся на воскресенье и понедельник.