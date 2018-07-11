В Госдуме хотят смягчить пенсионную реформу, женщинам предложат выходить на отдых в 60 лет

Ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе в Госдуму внесут поправки о выходе женщин на пенсию в 60 лет, а не в 63, как предлагается сейчас. Об этом заявил глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 11 июля.

«Мы не то что готовы — мы обязательно такую поправку инициируем. Я не исключаю, что для женщин согласятся снизить. Компромисс возможен. Но все это вопросы второго чтения», — цитирует Нилова «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

Перед вторым чтением, которое предварительно намечено на 19 июля, комитет собирается провести широкое обсуждение и большие парламентские слушания.

Ранее СМИ писали, что из-за падения рейтингов президента и правительства власти задумались о смягчении пенсионной реформы.

По подсчётам Минфина, повышение пенсионного возраста поможет увеличить собственные доходы Пенсионного фонда России в 2019 году на 287 млрд руб.