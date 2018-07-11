Из футболистов сборной России хотят сделать «Заслуженных мастеров спорта»

Успешное выступление сборной России на чемпионате мира по футболу – 2018 должно быть соответствующе отмечено, сделали вывод члены исполкома Российского футбольного союза во время заседания 10 июля.

В результате было решено ходатайствовать перед Министерством спорта РФ о присвоении звания «Заслуженный мастер спорта России» игрокам национальной команды, сообщает официальный сайт РФС 11 июля.

Кроме того, также ходатайствовать будут о присвоении звания «Заслуженный тренер России» всем членам тренерского штаба сборной во главе со Станиславом Черчесовым.

Напомним, на домашнем чемпионате мира сборная России достигла исторического успеха, дойдя до четвертьфинала. За всю историю отечественного футбола это удавалось сделать четырежды: в 1958, 1962 и 1970 годах сборная СССР также останавливалась на стадии 1/4 финала, а в 1966 заняла четвертое место.