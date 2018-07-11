Эстонские силы обороны: После нападения на Эстонию Россия "умрет в Таллине"

Командующий силами специального назначения Эстонии Рихо Юхтеги призвал каждого эстонца дать отпор российским солдатам в случае нападения российской армии на эту прибалтийскую республику.

Во время конфликта российская армия сможет войти в эстонскую столицу за два дня, однако у Эстонии есть план сопротивления. Об этом в комментарии зданию Politoco рассказал высокопоставленный эстонский военный Рихо Юхтеги.

"Они [российская армия] смогут взять Таллин за два дня. Но они умрут в Таллине... И они знают это. Все, что они получат, – это огонь из каждого угла на каждом шагу", – рассказал командующий силами специального назначения Эстонии.

По его словам, во время конфликта эстонские военные готовы перерезать все коммуникации и пути снабжения для напавших на республику россиян. Об этом, утверждает полковник, забывают во всех отчетах об уязвимости балтийских стран перед армией России.

Он уверен, что сопротивление российской армии требует участия каждого эстонца. "Мы пытаемся объяснить людям, что сопротивление во время войны начинается сегодня. Оно начинается со стойкости. Мы должны быть готовы ко всему и научить людей, что делать, если что-то случится", – заверил Юхтеги.

Напомним, что ранее силы обороны Эстонии выпустили агитационные плакаты и видеоролики, в которых эстонский солдат сражается с медведем, российским танком, непонятным киберсуществом и человеком в камуфляже. Все они оказываются поверженными немигающим взором эстонского пехотинца.