18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+23°C
/ Завтра: +26
$ 62.10р
72.85р
14:52 11.07.2018
Расширенный поиск

Общество
11.07.2018 14:05
Печать

Эстонские силы обороны: После нападения на Эстонию Россия "умрет в Таллине"

 

Командующий силами специального назначения Эстонии Рихо Юхтеги призвал каждого эстонца дать отпор российским солдатам в случае нападения российской армии на эту прибалтийскую республику.

Во время конфликта российская армия сможет войти в эстонскую столицу за два дня, однако у Эстонии есть план сопротивления. Об этом в комментарии зданию Politoco рассказал  высокопоставленный эстонский военный Рихо Юхтеги.

"Они [российская армия] смогут взять Таллин за два дня. Но они умрут в Таллине... И они знают это. Все, что они получат, – это огонь из каждого угла на каждом шагу", – рассказал командующий силами специального назначения Эстонии.

По его словам, во время конфликта эстонские военные готовы перерезать все коммуникации и пути снабжения для напавших на республику россиян. Об этом, утверждает полковник, забывают во всех отчетах об уязвимости балтийских стран перед армией России.

Он уверен, что сопротивление российской армии требует участия каждого эстонца. "Мы пытаемся объяснить людям, что сопротивление во время войны начинается сегодня. Оно начинается со стойкости. Мы должны быть готовы ко всему и научить людей, что делать, если что-то случится", – заверил Юхтеги.

Напомним, что ранее силы обороны Эстонии выпустили  агитационные плакаты и видеоролики, в которых эстонский солдат сражается с медведем, российским танком, непонятным киберсуществом и человеком в камуфляже. Все они оказываются поверженными немигающим взором эстонского пехотинца.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid News
СМИ2

Новости компаний
АО «Издательский дом «Три короны»
11.07.2018 14:22

Главные герои любимых мультфильмов встретятся со зрителями на Metro Family Day

21–22 июля в ЦПКиО им. С. М. Кирова (Елагин остров) пройдёт семейный фестиваль Metro Family Day (+0)
ГК «Эталон»
11.07.2018 11:30

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком

ПАО «Сбербанк» аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д. 6-7, литер А.
ПАО «Группа ЛСР»
11.07.2018 10:54

В жилом комплексе «Южная Акватория» появился паркинг

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию наземного семиэтажного паркинга в составе проекта «Южная Акватория», который «Группа ЛСР» достроила в Красносельском районе. Теперь жителям комплекса доступны еще 300 парковочных мест, продажи в которых стартуют в ближайшее время.
фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон»
11.07.2018 10:53

Специалисты Группы «Эталон» поделились опытом со студентами

Специалисты Научно-технического центра «Эталон» (входит в ГК «Эталон») провели для студентов Грацского Технического и Санкт-Петербургского Политехнического университетов лекцию «Управление строительными проектами с помощью BIM»
ГК «УНИСТО Петросталь»
10.07.2018 14:59

В ЖК «Тридевяткино царство» началось строительство последнего жилого дома

Началась активная фаза строительства последнего, 11 корпуса, в микрорайоне комплексной застройки «Тридевяткино царство» в Мурино. С 2011 года группа компаний «УНИСТО Петросталь» построила на территории 22 Га 8 жилых домов на 3507 квартир и детский сад, который могут посещать 300 детей
ГК «УНИСТО Петросталь»
10.07.2018 14:53

В девятом корпусе ЖК «Тридевяткино царство» две секции подведены под крышу

В девятом корпусе жилого комплекса «Тридевяткино царство» в Мурино продолжаются строительные работы. Готовность проекта достигла 75%. Окончание строительства корпуса намечено на конец 2018 года
Setl City
10.07.2018 13:16

Setl City приступила к строительству новой очереди ЖК «Солнечный город»

Стартовало возведение восьмой очереди жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В микрорайоне уже работает детский сад с бассейном на 220 малышей
ПАО «Группа ЛСР»
10.07.2018 12:45

«Лето двушек» пришло в «Шуваловский»

«Группа ЛСР» продолжает акцию «Лето двушек»*. Теперь приобрести двухкомнатную квартиру по специальным условиям можно и в жилом комплексе «Шуваловский».
«Главстрой-СПб»
10.07.2018 12:39

Валерий Гарнец проинспектировал ход строительства в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой-СПб» продолжает возведение объектов социальной инфраструктуры на территории нового микрорайона «Северная долина». В настоящий момент общая строительная готовность шестого детского сада составляет 50%, третьей школы – 35%
ГК «Эталон»
10.07.2018 11:32

В «Эталон ЛенСпецСМУ» можно приобрести квартиру с взносом от 350 тысяч рублей

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») запустила уникальную программу по приобретению жилья с минимальным первоначальным взносом от 350 тысяч рублей.
Петербургская недвижимость
09.07.2018 17:44

«Петербургская Недвижимость» упрощает оформление ипотеки для своих клиентов

«Петербургская Недвижимость» разработала единую анкету-заявление на ипотечный кредит, параметры которой соответствуют требованиям большинства банков-партнеров. Теперь клиенты компании могут подавать один пакет документов в несколько банков одновременно.
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
09.07.2018 16:52

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» построит производства в Удмуртии

Соглашение о развитии сотрудничества 9 июля подписали «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и правительство Удмуртской Республики. Ижевский электромеханический завод «Купол», входящий в концерн, построит в регионе промышленный парк «Метеор».