За казнь торговца на Софийской овощебазе его земляки получили 22,2 года на двоих

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по делу об убийстве на Софийской овощебазе. Использовавшие расстрел торговца как приманку отправлены в колонию строгого режима к едва не растерзанному толпой киллеру.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, 11 июля уроженцев Азербайджана Афгана Алиева и Высала Аскерова признали виновными в убийстве, приготовлении к убийству и незаконном обороте оружия. Суд счёл их организаторами расстрела торговца овощами Маарифа Исмаилова летом 2016 года. При этом инициатором выступил Аскеров, весной того же года сговорившийся с неустановленными лицами разобраться с соотечественником. За это ему было обещано 10 миллионов рублей. Три из них он согласился заплатить помощнику Алиеву.

Исполнителя Эмиля Гусейнова нашли уже вместе, однако жертву в последний момент пришлось менять. Неугодный соотечественник уехал из страны. Возвращать его решено было убийством брата. «Фонтанка» писала о личности стрелка, которого едва не растерзала толпа на овощебазе. Он пошёл на сделку со следствием и в декабре прошлого года получил 12 лет строгого режима. Столько же Санкт-Петербургский суд назначил Алиеву. Аскерову предстоит провести в колонии 10, 5 лет. Оба ранее просили о суде присяжных, но, одумавшись, отозвали ходатайство. Свои организаторские способности они отрицают.