Заместитель полпреда в Приволжском федеральном округе был на борту разбившегося под Кировом самолета

Федеральный чиновник находился на борту самолета, разбившегося в Кировской области накануне.

Об этом 11 июля сообщает портал "Свой кировский.рф" со ссылкой на РИА Новости. На борту легкомоторного судна Zlin 42, разбившегося на посадочной площадке Кучаны, находились пилот и пассажир. Последним оказался заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. Пострадавшие отделались испугом и ссадинами, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Легкомоторное воздушное судно принадлежало ООО "Вяткаавиа". По предварительным данным, самолёт выполнял учебный полёт. Набрав небольшую высоту, он жёстко приземлился за посадочную полосу и перевернулся. Степень повреждения самолета выясняется, следователи проводят доследственную проверку.