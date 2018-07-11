От творчества к бахилам

Ткацкую мастерскую в Центре социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер Ок» закрыли. Её создательница и бессменный руководитель Марина Беспалова – уволена. Станки разобраны. Руководство «Мастер Ок» объясняет ситуацию тем, что нет средств. А ещё тем, что в ткацкой мастерской людям с тяжелой инвалидностью было трудно работать. Теперь им могут предложить самое простое - складывать бахилы.

Марина Беспалова – по профессии архитектор, пришла в «Мастер Ок» десять лет назад и создала ткацкую мастерскую с нуля, ей помогали тогда мамы молодых людей с тяжелой инвалидностью. Она страстно говорит о своем деле, своих ребятах. О том, что ткачество – это искусство, лишь ткацкому ремеслу надо учиться три года, а совершенствоваться всю жизнь. Говорит о каждом из ребят – кто-то пришел в мастерскую после тяжелейшей травмы, у кого-то такой характер, что подолгу нигде не мог задержаться, а в ткацкой – получилось, удалось найти общий язык, подстроиться под человека, он раскрылся, успокоился. Одна из девушек могла вообще ткать только одной левой рукой, но как!

Вещи в мастерской получались штучные, красивые, стильные – модные шарфы, шапки, пояса, тканые ковры. Ничуть не хуже тех, которые Марина видела в Швеции, к примеру, или в Латвии, где много таких маленьких мастерских, в которых и инвалиды работают тоже. Да, в мастерской у Беспаловой был не поток, была индивидуальная тихая и серьезная работа. Марина согласна, что не каждому человеку с инвалидностью ткачество подойдет, но вот молодые люди с аутизмом, с ДЦП – вполне справлялись, им было интересно, они понимали, что создают красоту. «Надо видеть человека», – Марина Беспалова это часто говорит. И напоминает, что её ученики могли ткать самостоятельно всю вещь – от и до.

В ткацкой мастерской рождались вещи, которые не только способны нести радость, но вещи, которые имеют высокую стоимость. С реализацией, с продвижением того, что создавала мастерская, проблемы были всегда, потому что ни одна субсидия, ни один грант не предполагает наличия менеджера по продажам. Продавать в «Мастер Ок» нельзя по закону, а на благотворительные ярмарки, как правило, не приходят те, кто готов отдать нормальные деньги за стильную вещь. Смешно же, когда шарф, над которым трудился человек не одну неделю, а то и месяцы, предлагают купить за сто рублей, а на художественные ярмарки, не связанные с трудом инвалидов, попасть было трудно – за место надо платить немалые деньги.

Теперь в ткацкой мастерской пуста. Что там будет? Иван Граевский, директор «Мастер Ок», рассказал, что у организации проблемы с финансированием – субсидию от комитета по соцполитике не получили, а якорный благотворитель – один из сотовых операторов – также перестал финансировать проект. Поэтому мастерские будут работать «в сокращенном виде», в частности, закрыли ткацкую.

Но зато теперь, в связи с изменением законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов, в «Мастер Ок» стали обращаться крупные предприятия с вредными и опасными производствами – они, согласно изменениям в законе, отныне смогут оплачивать труд инвалидов, которые будут работать не у них, а в других организациях, к примеру, в том же «Мастер Ок» – в его защищенных мастерских. «Надеюсь, что с сентября у нас появится такая возможность», – говорит Иван.

Работают по-прежнему мастерская по созданию батика, столярная, недавно успешно выполнившая заказ одного из ресторанов на производство разделочных досок, швейная – она на другой площадке.

Что не так было с ткацкой мастерской? На этот вопрос Иван Граевский ответил так: «Она была потрясающая, но очень мало желающих работать, а кто желает – тому там физически сложно, но мы на самом деле её не собираемся навсегда закрывать».

В помещении ткацкой, как рассказал Граевский, будет организована так называемая транзитная мастерская – как раз та, на которую ждали субсидию от комитета по соцполитике, но не получили. Что такое транзитная мастерская?

«Она наиболее приближена к открытому рынку труда. Там мы будем брать заказы от компаний – на сборку чего-либо, – объясняет Иван. – Самое простое – это бахилы складывать, то, что все привыкли. Мы будем стараться, чтобы это было более-менее интересно – сборка каких-то там частей, еще чего-то».

Зарплата предполагается сдельная – сколько реально собрал «каких-то там частей» – столько и получил.

«Об этом давно говорят родители, что это нужно вводить, – продолжает Граевский. – Это для тех ребят, которые в принципе готовы работать на открытом рынке труда, но у них чего-то в данный момент не хватает – опыта или ответственности».

Транзитная мастерская откроется к сентябрю, будет рассчитана на 15 человек, срок работы там будет конкретным – поработал, научился и дальше в «открытый рынок».

В «Мастер Ок» идёт также программа «Работа каждому», включающая диагностику – чтобы понять, к чему способен и что может человек, сопровождение, а потом стажировку. Через неё прошло 30- 40 человек. Я спросила Ивана, где стажируются эти молодые люди с инвалидностью.

«Кто-то уборщиком, кто-то раздает какие-то флаеры, – был ответ. – Кто-то еще что-то делает, либо мы к себе на стажировку берем». А что там? Там, как рассказал Иван, «офисная работа: подготовить что-то по бумагам, распечатать, разложить, принести-унести, скопировать». Насколько такая работа востребована на открытом рынке? На этот мой вопрос Иван Граевский ответил так: «Мы сейчас ходим на предприятия, в основном, нам предлагают клининг, то есть уборку и еще что-то непрофессиональное».

Конкретно про ткацкую мастерскую Иван Граевский ответил мне, что, возможно, к сентябрю удастся открыть её в новом помещении, которое надо найти, а вот будет ли Беспалова руководить ею – «это надо посмотреть».

Марина говорит о том, что за десять лет колоссального труда, когда хотелось сделать так, чтобы труд молодых инвалидов был еще и творческим, и приносящим радость, мы снова «возвращаемся к бахилам».

После того, как Марина Беспалова написала на своей страничке в соцсети, что ткацкая мастерская в «Мастер Ок» закрыта, получив множество комментариев и слов сочувствия, на официальной страничке «Мастер Ок» наконец-то появилась информация, которую мы приведем полностью:

«Ткацкая мастерская обретёт новый дом! Одно из самых ярких и давних творческих направлений Центра социальной и трудовой адаптации «Мастер ОК» готовится к переезду в новое помещение. Ткацкая мастерская «Мастерка», за 10 лет существования которой созданы сотни различных текстильных изделий, станет самостоятельной отраслью Центра с организованными рабочими местами для людей с инвалидностью».

«У нас уже есть подобный опыт успешной реорганизации мастерских, – комментирует директор Центра «Мастер ОК» Иван Граевский. – В позапрошлом году швейная мастерская была перенесена в более просторное и подходящее для производства помещение на улице Тамбасова. И уже через год ребята приняли первый большой заказ от наших партнеров и получили зарплату за выполненную работу. Сегодня мастерская постепенно переходит на самоокупаемость, а подопечные Центра, трудящиеся там, официально трудоустроены. Такие же планы и цели строятся в отношении ткацкой мастерской. В настоящий момент Центр находится в поисках подходящего помещения и процессе разработки программы развития направления».

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»