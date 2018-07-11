Сотрудник «Питеравто», получивший на предприятии сильнейшие ожоги, скончался в больнице

Сотрудник «Питеравто», попавший в реанимацию из-за воспламенившейся бочки с маслом, скончался. Об этом 11 июля «Фонтанке» сообщила знакомая семьи умершего.

"Вчера вечером сообщили, что муж Марины Юрьевны умер в больнице. Он приходил в себя, и его отправили в искусственную кому. Марина Юрьевна говорила, что были и другие пострадавшие, но меньше, чем ее муж", – рассказала собеседница «Фонтанки».

Сообщается также, что 60-летний петербуржец и вовсе не должен был быть на работе в тот злополучный день. Он с женой отдыхал на даче в Пупышево, но мужчину вызвали из-за неотложных дел.

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе «Фонтанке» подтвердили, что мужчина умер. «Питеравто» опровергает информацию о нескольких пострадавших.

Напомним, 4 июля в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе привезли 60-летнего петербуржца. Состояние мужчины оценили как крайне тяжёлое. Пострадавший получил 75-процентный ожог поверхности тела. Как рассказали «Фонтанке» в компании, на выпускной площадке воспламенилась емкость с маслом.