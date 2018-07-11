Российские трейдеры надели «кокошник надежды»: как успехи чемпионата разогрели биржевые индексы

Фондовый рынок отражает не только прагматичные прогнозы, но и эмоции участников торгов. Судя по динамике российских индексов, биржевые игроки напряженно следят за ситуацией на аренах чемпионата мира по футболу.

Михаил Шапаев/РФС/Коммерсантъ

Эксперты мирового рынка ценных бумаг давно заметили, что мундиали влияют на поведение трейдеров. Счастливые болельщики стремятся покупать, а разочарованные – закрывают позиции. «Фонтанка» собрала данные о том, как влияли на рынки разных стран предыдущие чемпионаты и кому профессиональные биржевые игроки прочат победу в этот раз.

Не только спортивный интерес

В июне этого года инвестиционный банк Goldman Sachs (GS) выдал собственный прогноз на итоги чемпионата мира по футболу, который как раз готовился стартовать в России. Использовав 200 статистических моделей, эксперты пришли к выводу, что больше всего шансов на победу в 2018 году у сборной Бразилии. Что касается России, то наша страна, по их предварительным подсчетам, не должна была даже выйти из группы. Но реальность превзошла самые смелые ожидания, и российская сборная покинула чемпионат только 7 июля, проиграв Хорватии по пенальти в четвертьфинале. Шансы на победу Франции, которая во вторник 10 июля обыграла Бельгию и считается одним из фаворитов турнира, в GS изначально оценили выше, чем вероятность победы Германии, которая, как известно, сошла с дистанции.

Инвестиционные аналитики пытаются предсказать вероятный исход чемпионатов не только из спортивного интереса. Ранее они сопоставили основные футбольные матчи с 1974 года и динамику на рынках акций стран участников турниров, выяснили, что в странах, чьи сборные по футболу одерживали победу, в течение 12 недель после окончания мундиаля индексы акций торговались в среднем на 3,5% выше, чем на биржах у менее удачливых соперников.

Вчерашний матч полуфинала между Францией и Бельгией не вдохновил ни одну из стран на биржевой рост. Но ситуация может измениться, если Франция станет чемпионом мира. К примеру, когда Испания в 2010 году впервые победила в мундиале, индекс акций в этой стране за месяц вырос на 5,7%. Итальянский индекс в 2006 году после триумфа национальной сборной прибавил 4% за месяц.

Российский индекс Мосбиржи в первый торговый день после победного матча отечественной сборной с Испанией, который состоялся в субботу, 1 июля, вырос на 1% от пятничных значений. Матч между сборными России и Хорватии 7 июля тоже был воспринят как победа, несмотря на то, что наша команда выбыла из турнира.

В понедельник, 9 июля, индекс Мосбиржи вырос на 1,18%. А с начала чемпионата он прибавил 5,3% от своего прежнего значения.

Напротив, проигрыши команды приносят на местные рынки спад и активные продажи. Это подтверждает существование закономерности, которую в свое время обнаружил профессор Лондонской бизнес-школы Алекс Эдман, проанализировав 1100 футбольных матчей в 39 странах и последующие действия трейдеров на локальных биржах. Он установил взаимосвязь между поражением любимых команд на чемпионатах и краткосрочным падением индексов акций в странах, где футболу уделяется большое внимание, среди них: Англия, Германия, Франция, Испания. Например, в ходе чемпионата мира по футболу 2014 г. Англия уступила Италии, утащив с собой британский индекс акций на 0,4% вниз. Все остальные европейские рынки в этот день выросли. А когда Франция проиграла Германии, французский индикатор упал на 1,4%.

В этом году германский индекс отреагировал на поражение любимой команды в мундиале падением на 1,6% за день. Испанский – снизился на 0,6% после выхода сборной из борьбы.

Чемпионат отражается не только на динамике цен, но и на объемах торгов. Экономисты из Европейского Центрального банка посчитали, что в среднем активность на фондовом рынке падает на 48% во время игры местных команд. В Аргентине и Бразилии эти цифры достигают 80% и 75% соответственно. Даже в США, где европейский футбол не слишком популярен, обороты крупнейших бирж теряют в среднем 43% от обычных значений в часы важных матчей чемпионатов мира.

Российским трейдерам в этом году повезло: большинство игр мундиаля с участием нашей сборной проходило в нерабочее время. Во время матча с Уругваем, который начался в пять вечера в понедельник, 25 июня, объем торгов акциями на Московской бирже даже вырос на 5%.

Трейдеры голосуют за французов

Футбольные страсти активно обсуждаются на российских специализированных сайтах, связанных с фондовым рынком и трейдингом. Аналитики ряда инвестиционных домов построили модели и выпустили свои оценки относительно итогов матчей. Фаворитами называли Германию, Бразилию, Испанию и Францию. Вероятность победы российской сборной, по их подсчетам, не превышала 1%.

С мая прогнозы форумчан собирает на своем сайте ресурс, посвященный финансовым рынкам, finam.ru. В настоящее время почти все голоса участники обсуждения на этой площадке отдают за победу Франции.

Не остались в стороне и частные трейдеры, которые охотно дискутируют в блогах и социальных сетях. Пользователь pirat-profit в группе FB, посвященной трейдингу, пишет про победу российской сборной над испанской: «Если наша команда суммарной стоимостью игроков около 72 миллионов евро обошла команду суммарной стоимостью 600 млн евро, значит, и у рынка есть потенциал».

Форумчанин asashoryu на площадке smart-lab настроен менее оптимистично – он замечает, что громкие победы российских сборных загадочным образом совпадают с экономическими катаклизмами. Так, весной 1998 года в товарищеском матче наша команда победила французскую сборную – будущих чемпионов мира. А летом 2008 года на чемпионате Европы российские футболисты вышли из группы, одержав победу над голландцами.

Впрочем, помимо эмоций, мундиаль обещает и вполне ощутимый рост реальных доходов ряду компаний, торгуемых на рынке. Например, участники торгов ждут отчета об увеличении объема перевозок «Аэрофлота», который заработает на транспортировке туристов – любителей футбола. Где болельщики – там можно прогнозировать рост продаж пива, что отразится на акциях «Балтики». Также во время чемпионата могут заработать ведущие банки, компании сотовой связи и ретейлеры https://www.fontanka.ru/2018/07/09/082/ – многие из них эмитенты, акции которых котируются на биржах.

В целом, если еще пару месяцев назад экономисты называли чемпионат убыточным для страны, то теперь оценки изменились. Ожидается, что громкое футбольное событие добавит разово 0,2 процентных пункта к росту ВВП в 2018 году.

МНЕНИЕ:

Евгений Коган, президент ООО «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики:

«В этой жизни все связано: и птички, и дождики. Мундиаль действительно влияет на локальный фондовый рынок. Он создает позитивные отзывы о России, а значит, делает ее активы привлекательными. Как если бы тридцать мужчин сказали вам, что мечтают жениться на одной девушке. Очевидно, захотелось бы как минимум увидеть их избранницу, а может, и в ресторан пригласить. Но чемпионат – это фактор настроения, одна из причин для роста. Есть и другие. Во-первых, Россия (российский рынок акций. – Прим. «Фонтанки») – недорогая. Во-вторых, радует «разрядка» в отношениях с США, я имею в виду встречу Путина и Трампа. Конечно, последнее более важно, чем футбол, но это тоже один из факторов, а вместе они позволяют рынку акций расти. Коррекция возможна, и причины для нее могут быть самыми разными. Например, если ФРС США поднимет процентную ставку или «прилетит» негативная новость по поводу развивающихся рынков. Наш индекс напрямую зависит от динамики в этом секторе».

Анастасия Бессонова, специально для «Фонтанки.ру»