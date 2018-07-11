Столтенберг отказал Трампу во взаимности по "Северному потоку - 2": Это не компетенция НАТО

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг открестился от решения экономических проблем, возникших между США и странами Старого Света. Генсек НАТО на переговорах с президентом США Дональдом Трампом заявил последнему, что не имеет ничего общего с проектом магистрального газопровода "Северный поток -2".

Решения, связанные с реализацией проекта "Северный поток – 2", принимаются странами – участницами и не входят в компетенцию НАТО, заявил 11 июля Столтенберг после встречи с Трампом, на которой тот раскритиковал Германию в связи с проектом.

"Не НАТО принимать решения [по "Северному потоку – 2"], это национальный вопрос [каждого участника проекта]", – сказал он журналистам.

Президент США прилетел в Брюссель на двухдневный саммит НАТО и с утра встретился со Столтенбергом. Трамп с ходу смешал военно-политические и экономические проблемы трансатлантического партнерства. Президент США упрекнул канцлера ФРГ в недостаточных расходах на оборонный блок и излишних тратах на российский газ. Более того, Трамп заявил, что Германия попадёт в жесткую зависимость от РФ, поскольку в будущем 70 процентов потребляемого голубого топлива будет получать из России. Поэтому, по мнению Трампа, логично отказаться от строительства газопровода "Северный поток – 2" в пользу поставок сжиженного газа из США. Германия выступает резко против отказа от строительства нового морского газопровода из России.