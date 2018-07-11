Балтинвестбанк банкротит в Петербурге риелторскую компанию, которая должна ему 415 млн рублей

Балтийский инвестиционный банк потребовал признать банкротом ООО «Финансовая риэлторская компания» (ФРК), зарегистрированное в Санкт-Петербурге.

В зарегистрированном 9 июля в картотеке Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти заявлении не раскрывается сумма претензий. Однако еще с марта прошлого года там же рассматривается иск банка к ФРК на сумму более 415 млн рублей.

Из которых 267,7 млн — это основной долг по кредитному договору, а остальное проценты и штрафная неустойка. При этом уставный капитал самой компании всего 100 тысяч рублей. Поэтому банк требует реализовать с публичных торгов залог — права по договору о создании ЗПИФ «Элита». Стоимость залога — 150 млн рублей.

Напомним, что Балтинвестбанк, санированный и с 2016 года полностью контролируемый Абсолют-банком, в последний год активизировал работу по работе с просроченной задолженностью и активами .