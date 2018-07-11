ГАТИ оштрафовала РЖД и муниципалов Петербурга за самоуправство и мусор

Государственная административно-техническая инспекция за прошлую неделю оштрафовала разные петербургские компании на 9 млн рублей. Самые крупные штрафные санкции назначены за производство работ без ордера ГАТИ и неисполнение обязанностей по уборке территорий. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, за 7 дней ГАТИ вынесла 57 штрафов.

Один из самых больших переводов в бюджет осуществит ОАО «РЖД», которое, как сообщает инспекция, нарушило требования к уборке строительного мусора в Красном Селе на участке железной дороги река Дудергофка – улица Первого Мая. Компания получила штраф в размере 100 тысяч рублей.

Неубранные детские спортивные комплексы в «квадрате» с границами в виде улиц Бассейной, Типанова, проспектов Космонавтов и Юрия Гагарина стали причиной 10 тысяч рублей штрафа для чиновника из администрации внутригородского муниципального округа "Гагаринское". В списке нарушений местных властей ГАТИ также отметила проблемы с внутриквартальным озеленением.

Самые тяжелые экономические последствия за самовольное благоустройство внутриквартальной территории на 10-й Советской улице, дом 22, понесет компания «Стройлюкс». Перепланировка, отсутствие временного ограждения зоны производства работ и информационного щита обойдется компании в 300 тысяч рублей.