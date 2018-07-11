На Звездной прохожий в трусах не смог сбежать от полиции. Живым не сдался

Мужчина южных кровей смущал покой жителей Московского района Петербурга полураздетым променадом. Пресекать непотребство ринулись полицейские, но итог оказался фатальным.

Как стало известно «Фонтанке», прохожего вызывающего вида приметили днём 10 июля рядом со Звёздной улицей, 16. Раздетый до трусов и носков мужчина лет сорока бегал по тротуару, выскакивал на проезжую часть. Смелости добавлял алкоголь, близость к участковому пункту полиции не тревожила. Тем не менее к общению с сотрудниками правопорядка мужчина расположен не был и на просьбу утихомириться ответил побегом.

Удрать помешал своевременно проезжавший мимо наряд ГИБДД, за помощью к которому обратился полицейский. Беглеца остановили, заломав руку за спину. В момент контакта здоровье задержанного подвело: ему стало плохо.

Полицейские попытались было откачать человека, но помочь уже не смогли. Разбираться в причинах внезапной гибели будут судмедэксперты. Известно, что погибшему вскоре должно было исполниться 32, он родился в Ереване, жил в Сочи. В Петербурге определённого места жительства не имел.