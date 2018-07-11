Угонщиков обяжут отвечать за вред похищенной машине. Даже если его нанес кто-то другой

Ответственность за повреждения, нанесённые угнанной машине, помимо самого причинителя вреда, теперь будет нести и её похититель. Соответствующие изменения в Гражданский кодекс депутаты Госдумы внесли 11 июля.

Согласно поправкам, угонщик обязан будет отвечать за вред, даже если он не знаком с тем, кто повредил угнанное транспортное средство.

«Если лицо, угнав автомобиль, бросило его на обочине, а оставленную без присмотра машину повредило уже другое лицо, в таких случаях, согласно закону, вред возместит угонщик», – говорится в документе. При этом угонщик сможет потом требовать возмещения с непосредственного причинителя вреда, пояснил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Депутат добавил, что теперь у владельца авто будет больше возможностей защитить своё имущество: «Если неизвестен причинитель вреда, то ответит лицо, создавшее риск причинения вреда. Если причинитель известен, то вред возмещает он», – цитирует слова Крашенинников сайт Госдумы.

Закон принят в третьем чтении.

Помимо этих нововведений, россияне также получат возможность регистрировать новые машины сразу у дилеров в обход Госавтоинспекции. Услуга по регистрации в автосалоне будет платной. Цену определит Федеральная антимонопольная служба. Соответствующий закон во втором чтении рассмотрят 17 июля.