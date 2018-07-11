Полицейскому предложили взятку купюрой 2000 рублей. Он не распознал новые деньги: «Что это?»

Камера в салоне полицейской машины «застукала» иностранца, настойчиво предлагавшего взятку сотруднику. Преисполненную вежливости беседу испортила новая двухтысячная купюра. Инспектор, кажется, ее не распознал.

Как сообщает 11 июля Следственный комитет, гражданин ближнего зарубежья был задержан в Курганской области за нарушение миграционного режима. Его задержали сотрудники ДПС, поместили в автомобиль на заднее сиденье и поехали в отдел.

Иностранец достал из заднего кармана брюк пачку денег и сунул купюру ядовитого цвета старшему лейтенанту, сидевшему за рулем. «Пожалуйста», – шепотом предложил нарушитель, ослепив салон белоснежной улыбкой. Лицо инспектора в объектив камеры не попало, но подношение он встретил удивленным вопросом: «Что это?»

На купюре достоинством 2000 рублей изображен мост на остров Русский. Новинка наверняка еще не прижилась в среде полицейских. Им, как и другим гражданам, более привычен другой дальневосточный вид – Хабаровск.

Как отмечает СКР, взяткодатель не унимался до отдела полиции и всю дорогу пытался засунуть деньги в карман инспектору.