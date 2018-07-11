"Газпром" подвергся нападкам за лозунг "Слава Украине!"

Пользователи "Фейсбука", большинство из которых были с Украины, снизили рейтинг российской газовой компании в социальной сети.

Рейтинг "Газпрома" в "Фейсбуке" всего за несколько часов упал до 1,5 из 5. Вероятной причиной набега стало наказание помощнику тренера Хорватии Огнену Вукоевичу за ролик, на котором он и футболист Домагой Вида произносят "Слава Украине!". Этот лозунг появлялся и в комментариях на странице российской газовой компании в "Фейсбуке". Большинство комментаторов представляют украинские города Киев, Львов, Одессу и Херсон, хотя есть среди них и те, кто указал местом жительства Россию. "Газпром" в данный момент ограничил возможность оценки.

Накануне пользователи сети обрушили рейтинг и Международной футбольной федерации (ФИФА) сразу после того, как та оштрафовала Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков (или почти 950 тысяч рублей) за скандальный видеоролик. Почти 157 тысяч человек поставили ФИФА самую низкую оценку, а также написали "Слава Украине!" в комментариях. После этого федерация также вынуждена была ограничить функцию оценки.

Напомним, 7 июля сразу после победы сборной Хорватии в матче с Россией защитник Домагой Вида и экс-игрок команды Огнен Вукоевич, входивший на тот момент в состав официальной делегации, записали видео со словами: "Слава Украине!" и "Это победа за "Динамо" (киевское. – Прим. ред.) и за Украину". Позже футболисты заявили, что это была шутка. После этого Федерация футбола Украины и её глава Андрей Павелко пообещали помощь скандалистам, однако Вукоевич заявил, что сам выплатит штраф.