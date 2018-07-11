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Город
11.07.2018 12:50
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На намыве жители выбирают между парком и парковкой и фиксируют «вброс голосов»

 

Жители новостроек на намыве продолжают отстаивать зеленую зону, которая наличествовала в проекте планировки территории — в квартале № 26.

Напомним, в конце февраля в квартале 26, на участке, предназначенном под создание одного из скверов, появилась строительная техника. Оказалось, что там вскоре появится большая платная парковка (площадь участка — почти 17 тысяч кв. м). Из Госстройнадзора о том, что происходит, был получен ответ: некий индивидуальный предприниматель Алиев Ш.М. получил участок в субаренду от управляющей компании АО «Терра Нова».

После текста на «Фонтанке» разбираться в ситуации на месте неоднократно приезжал вице-губернатор Игорь Албин. Чиновник обещал, что развитие квартала пойдет согласно ППТ, и на месте запланированного парка все-таки появится парк. Однако выяснилось, что для администрации Василеостровского района недостаточно протеста местных жителей против парковки, под которым имеется более 500 собственноручных подписей. Власти начали переговоры с предпринимателем о разделении участка на две части – с размещением на одной из них пункта полиции, а на другой – парковочных мест, и озеленении обеих за счет ИП Алиева. «Такие «промежуточные результаты» не вполне устроили вице-губернатора, – сообщает сайт Смольного. – Он поручил ... проверить законность передачи в субаренду земельного участка, а районной администрации – провести общее собрание жителей, чтобы услышать их мнение о судьбе парковки на перспективной зоне зеленых насаждений».

Господин Алиев пытался убедить горожан в полезности своего начинания, однако не преуспел. 3 июля по просьбе райадминистрации обслуживающая ЖК «Светлый мир «Я-Романтик» организация запустила опрос среди жителей. Любопытно, что владельцев квартир в соседнем ЖК «Капитан Немо», которые также заинтересованы в создании парка, опрос почему-то не затронул. Тем не менее количество противников парковки начало расти. За 7 дней, до 10 июля, их набралось 72 процента.

Однако 10 июля вечером (см. график ниже) процентное соотношение внезапно изменилось. В этот день в одно и то же время было подано сразу 357 голосов за создание парковки вместо парка.

Скриншот//ЖК Я-Романтик Независимая группа. Отзывы жильцов/vk.com
Скриншот//ЖК Я-Романтик Независимая группа. Отзывы жильцов/vk.com

Скриншот//ЖК Я-Романтик Независимая группа. Отзывы жильцов/vk.com
Скриншот//ЖК Я-Романтик Независимая группа. Отзывы жильцов/vk.com

Жители обвиняют районную администрацию в намеренном вбросе голосов. «В ход пошел старый излюбленный способ администрации нашего района, который они из года в год используют и на выборах в органы власти, и в протоколах ОСС – фальсификация, а данном случае накрутка», – сообщает группа «Живем на Васильевском». Утром 11 июля в опросе фиксируется похожий «пик» голосов за.

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