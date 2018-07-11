Ижорские заводы поставят в Индию 280-тонные шлюзы, которые спасут персонал АЭС от радиации

Ижорские заводы заключили контракт на изготовление и поставку двух транспортных шлюзов для третьего и четвертого строящихся энергоблоков АЭС «Куданкулам» в Индии.

Как сообщили в пресс-службе предприятия 11 июля, транспортный шлюз представляет собой герметично запираемую камеру и предназначен для защиты персонала АЭС и окружающей среды от радиоактивного воздействия при перезагрузке ядерного топлива и при ввозе-вывозе оборудования во время планово-предупредительных ремонтов.

Длина одного шлюза – 14 метров, диаметр центральной секции – 9 метров, вес – 280 тонн.

В 2008-2009 годах Ижорские заводы поставили такие же шлюзы на первой и второй энергоблоки атомной электростанции «Куданкулам».

АЭС «Куданкулам» возводится в Индии в рамках соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года. Заказчик – Индийская корпорация по атомной энергии. В 2002 году под управлением российского «Атомстройэкспорта» началось строительство. В 2016 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в формате видеоконференции приняли участие в церемонии передачи первого энергоблока АЭС «Куданкулам» индийскому народу.