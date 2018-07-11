ФНС может начать контролировать все деньги, поступающие на счета россиян

Федеральная налоговая служба попросила Минфин дать ей право запрашивать у банков информацию обо всех средствах, поступающих на счета россиян. То есть фактически загрузить их в свою базу, чтобы доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов.

Как пишет 11 июля "Коммерсантъ", ознакомившийся с ответом заместителя главы ФНС Даниила Егорова частному лицу, это предлагается сделать с целью «совершенствования работы по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности».

Сейчас такую информацию налоговики могут получить только в рамках проверок — выездных и камеральных. Однако, как отметили эксперты, в итоге это может ударить и по законопослушным гражданам, которые получают деньги на карту от третьих лиц, по тем же сделкам по продаже личного имущества. Их потребуется подкрепить документами или свидетельскими показаниями.

В Минфине подтвердили, что получили предложение от ФНС и рассмотрят его.