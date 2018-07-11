Главные герои любимых мультфильмов встретятся со зрителями на Metro Family Day

АО «Издательский дом «Три короны»

21–22 июля в ЦПКиО им. С. М. Кирова (Елагин остров) пройдёт семейный фестиваль Metro Family Day (+0).

По традиции гостей праздника ждёт множество развлечений. Организатор фестиваля, газета Metro, сделала для детей мультзону.

В этом году любимым героям детворы – Смешарикам – исполнилось 15 лет. Пин, Крош и Ёжик разделят этот праздник с юными петербуржцами. Смешарики, Малышарики, Тима и Тома готовят для родителей и детей много интересного. Пин проведёт бодрящую зарядку, споёт в караоке, загадает весёлые загадки и поиграет в развивающие игры. Вместе со своим верным помощником Учёным они покажут детям увлекательные опыты с жидким азотом и сухим льдом. Шатёр «Смешариков» в этом году станет настоящим кинотеатром, где можно будет отдохнуть за просмотром любимых мультиков.

Рядом пройдут съёмки stop-motion* анимации с детьми и мастер-класс по сборке каркаса куклы человека, которая используется для съёмок мультфильмов в этой технологии.

«Отец» популярных мультсериалов «Джинглики» и «Дракоша Тоша», известный детский писатель Олег Рой, также станет гостем Metro Family Day. Специально для родителей он прочитает лекцию под названием «Взрослые вопросы о детских мультфильмах».

«Если всё давать правильно и дозированно, отсматривать предварительно контент, который вы даёте своему ребёнку, включать только каналы, которые несут ответственность за то, что показывают, за ребёнка можно быть спокойным, – говорит Олег Рой. – Ведь целиком лишить его просмотра мультиков невозможно».

У вас есть один день, чтобы купить билеты на главное семейное мероприятие этого лета по низким ценам!

С 12 июля цены на билеты на фестиваль будут повышены.

Приобрести билеты можно на сайте metrofamilyday.ru, в группе vk.com/metrofamilyday, на сайте kassir.ru и в театральных кассах.

Дополнительно оплачивать вход в парк не нужно.

Детям до 3-х лет включительно билет не требуется.

*Stop-motion – это видео материал, полученный из последовательностей кадров, снятых на фото, или выбранных из видео.