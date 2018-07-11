18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+23°C
/ Завтра: +26
$ 62.10р
72.85р
14:52 11.07.2018
Расширенный поиск

Город
Публикуется на правах рекламы
11.07.2018 14:22
Печать

Главные герои любимых мультфильмов встретятся со зрителями на Metro Family Day

Главные герои любимых мультфильмов встретятся со зрителями на Metro Family Day

АО «Издательский дом «Три короны»

21–22 июля в ЦПКиО им. С. М. Кирова (Елагин остров) пройдёт семейный фестиваль Metro Family Day (+0).

По традиции гостей праздника ждёт множество развлечений. Организатор фестиваля, газета Metro, сделала для детей мультзону.

В этом году любимым героям детворы – Смешарикам – исполнилось 15 лет. Пин, Крош и Ёжик разделят  этот праздник с юными петербуржцами. Смешарики, Малышарики, Тима и Тома готовят для родителей и детей много интересного. Пин проведёт бодрящую зарядку, споёт в караоке, загадает весёлые загадки и поиграет в развивающие игры. Вместе со своим верным помощником Учёным они покажут детям увлекательные опыты с жидким азотом и сухим льдом. Шатёр «Смешариков» в этом году станет настоящим кинотеатром, где можно будет отдохнуть за просмотром любимых мультиков.

Рядом пройдут съёмки stop-motion* анимации с детьми и мастер-класс по сборке каркаса куклы человека, которая используется для съёмок мультфильмов в этой технологии.

 «Отец» популярных мультсериалов «Джинглики» и «Дракоша Тоша», известный детский писатель Олег Рой, также станет гостем Metro Family Day. Специально для родителей он прочитает лекцию под названием «Взрослые вопросы о детских мультфильмах».

«Если всё давать правильно и дозированно, отсматривать предварительно контент, который вы даёте своему ребёнку, включать только каналы, которые несут ответственность за то, что показывают, за ребёнка можно быть спокойным, – говорит Олег Рой. – Ведь целиком лишить его просмотра мультиков невозможно».

У вас есть один день, чтобы купить билеты на главное семейное мероприятие этого лета по низким ценам!

С 12 июля цены на билеты на фестиваль будут повышены.

Приобрести билеты можно на сайте metrofamilyday.ru, в группе vk.com/metrofamilyday, на сайте kassir.ru и в театральных кассах.

Дополнительно оплачивать вход в парк не нужно.

Детям до 3-х лет  включительно билет не требуется.

*Stop-motion – это видео материал, полученный из последовательностей кадров, снятых на фото, или выбранных из видео.

 

 

Новости компаний
АО «Издательский дом «Три короны»
11.07.2018 14:22

Главные герои любимых мультфильмов встретятся со зрителями на Metro Family Day

21–22 июля в ЦПКиО им. С. М. Кирова (Елагин остров) пройдёт семейный фестиваль Metro Family Day (+0)
ГК «Эталон»
11.07.2018 11:30

ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком

ПАО «Сбербанк» аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д. 6-7, литер А.
ПАО «Группа ЛСР»
11.07.2018 10:54

В жилом комплексе «Южная Акватория» появился паркинг

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию наземного семиэтажного паркинга в составе проекта «Южная Акватория», который «Группа ЛСР» достроила в Красносельском районе. Теперь жителям комплекса доступны еще 300 парковочных мест, продажи в которых стартуют в ближайшее время.
фото предоставлено пресс-службой Группы «Эталон»
11.07.2018 10:53

Специалисты Группы «Эталон» поделились опытом со студентами

Специалисты Научно-технического центра «Эталон» (входит в ГК «Эталон») провели для студентов Грацского Технического и Санкт-Петербургского Политехнического университетов лекцию «Управление строительными проектами с помощью BIM»
ГК «УНИСТО Петросталь»
10.07.2018 14:59

В ЖК «Тридевяткино царство» началось строительство последнего жилого дома

Началась активная фаза строительства последнего, 11 корпуса, в микрорайоне комплексной застройки «Тридевяткино царство» в Мурино. С 2011 года группа компаний «УНИСТО Петросталь» построила на территории 22 Га 8 жилых домов на 3507 квартир и детский сад, который могут посещать 300 детей
ГК «УНИСТО Петросталь»
10.07.2018 14:53

В девятом корпусе ЖК «Тридевяткино царство» две секции подведены под крышу

В девятом корпусе жилого комплекса «Тридевяткино царство» в Мурино продолжаются строительные работы. Готовность проекта достигла 75%. Окончание строительства корпуса намечено на конец 2018 года
Setl City
10.07.2018 13:16

Setl City приступила к строительству новой очереди ЖК «Солнечный город»

Стартовало возведение восьмой очереди жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В микрорайоне уже работает детский сад с бассейном на 220 малышей
ПАО «Группа ЛСР»
10.07.2018 12:45

«Лето двушек» пришло в «Шуваловский»

«Группа ЛСР» продолжает акцию «Лето двушек»*. Теперь приобрести двухкомнатную квартиру по специальным условиям можно и в жилом комплексе «Шуваловский».
«Главстрой-СПб»
10.07.2018 12:39

Валерий Гарнец проинспектировал ход строительства в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой-СПб» продолжает возведение объектов социальной инфраструктуры на территории нового микрорайона «Северная долина». В настоящий момент общая строительная готовность шестого детского сада составляет 50%, третьей школы – 35%
ГК «Эталон»
10.07.2018 11:32

В «Эталон ЛенСпецСМУ» можно приобрести квартиру с взносом от 350 тысяч рублей

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») запустила уникальную программу по приобретению жилья с минимальным первоначальным взносом от 350 тысяч рублей.
Петербургская недвижимость
09.07.2018 17:44

«Петербургская Недвижимость» упрощает оформление ипотеки для своих клиентов

«Петербургская Недвижимость» разработала единую анкету-заявление на ипотечный кредит, параметры которой соответствуют требованиям большинства банков-партнеров. Теперь клиенты компании могут подавать один пакет документов в несколько банков одновременно.
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
09.07.2018 16:52

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» построит производства в Удмуртии

Соглашение о развитии сотрудничества 9 июля подписали «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и правительство Удмуртской Республики. Ижевский электромеханический завод «Купол», входящий в концерн, построит в регионе промышленный парк «Метеор».