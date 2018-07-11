Финляндия надеется, что саммит Путина и Трампа увеличит турпоток россиян в страну

Петербуржцы стали делать меньше финских виз и ночевать в Суоми. Однако в Финляндии считают, что турпоток по итогам года будет не хуже, чем в 2017-м. Надежда – на курс рубля и Путина с Трампом.

В июне петербуржцы запросили на 7% меньше виз, чем годом ранее. Всего было принято 53 тысячи заявлений. За полгода показатель составил 290 тысяч. Спрос на шенген от Суоми с января по июнь снизился по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 3%. Об этом «Фонтанке» сообщили в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге.

Тенденцию подтверждает и последняя статистика по числу ночёвок. В мае россияне провели в отелях всего 37 тыс. ночей, что на 25% меньше, чем годом ранее. Однако в посольстве Финляндии в Москве полагают, что по итогам года можно будет наблюдать умеренный рост, если не будет резких скачков курса евро.

«Статистика показывает, что число российских туристов, посетивших Финляндию за период с января по май, выросло на 1,1 % по сравнению с прошлым годом. В мае число путешественников резко снизилось, что, вероятнее всего, связано с ослаблением курса рубля в апреле. Можно предположить, что если курс рубля останется стабильным, то интерес россиян будет расти умеренно в остальные месяцы этого года, но медленнее, чем в прошлом году (+18 %)», – прокомментировали в пресс-службе дипмиссии.

Кроме того, Финляндия надеется на приток туристов и за счёт встречи президентов РФ и США, которая состоится в Хельсинки 16 июля. Крупное международное событие привлечёт внимание и к самому городу. «Предстоящий саммит президентов Путина и Трампа в Хельсинки, в свою очередь, может добавить интерес россиян к посещению Финляндии и особенно Хельсинки», – считают в посольстве.