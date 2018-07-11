Минкомсвязи внесло в правительство РФ проект альтернативного Интернета

Российский Интернет в скором времени может постигнуть участь китайского. Минкомсвязи внесло в правительство проект национальной программы «Цифровая экономика», которая ужесточает требования информационной безопасности, сообщает 11 июля издание «Коммерсант», в чьи руки попала копия документа.

Программа была разработана при поддержке Аналитического центра при правительстве России. В ней указано, например, что доля внутреннего трафика Рунета, маршрутизируемого через иностранные серверы, не должна превышать 5% к 2024 году. В плане, утвержденном в январе 2018 года, он составлял 10%.

Подобная система маршрутизации трафика не нова. Она уже давно действует в Китае и носит название «Золотой щит». В Стране восходящего солнца связь с внешним миром осуществляется только через специальные серверы, а оборудование, способное пропустить этот трафик, принадлежит исключительно государству.

О системе альтернативного Интернета в России говорят уже не в первый раз. Власти страны в этом вопросе активно взаимодействуют с Китаем и с человеком, который придумал знаменитый «китайский файервол» – Фаном Биньсином.