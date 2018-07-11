Объем инвестиций в Петербург снизился на 16% в первом полугодии. Виноваты курс рубля и геополитическая напряженность

В первом полугодии 2018 года совокупный объем инвестиций в Петербурге составил 520 млн долларов, что на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитала международная консалтинговая компания Colliers International. Снижение связано с напряженностью геополитической обстановки и волатильностью курса рубля в стране, считают аналитики.

Основное сокращение объемов пришлось на сегмент сделок с существующими активами, в то время как сделки с землей демонстрировали положительную динамику.

В существующие объекты Петербурга инвесторы вложили 280 млн долларов — это треть всех инвестиций в коммерческую недвижимость России. Половина этой суммы (152 млн долларов) пришлась на сделки с торговой недвижимостью, крупнейшей из которых стала покупка французским ретейлером Leroy Merlin гипермаркетов K-Rauta. Доля зарубежных инвесторов в структуре сделок Петербурга достигла 34% – самого высокого значения за последние семь лет, подчеркивают в Colliers International. Застройщики, наоборот, активировались. Объём вложений в земельные участки вырос на 17% к прошлом году до 240 млн долларов. Чаще всего покупались участки под жилищное строительство: по сравнению с первым полугодием 2017 года объём сделок вырос на 14%. Девелоперы стремились расширить портфель земельных активов и получить разрешение на строительство до 1 июля 2018 года – даты вступления в силу поправок к 214-ФЗ. По оценке экспертов, на приобретенной в первом полугодии земле может быть построено около 1,46 млн кв. м жилья.

Во второй половине 2018 года эксперты Colliers International ожидают роста инвестиционной активности. В итоге суммарный объём вложений в Петербурге по итогам года может достичь 1 млрд долларов.